Адельбрехер (Adelbrecher) Елизавета (Elisabetha)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1696
Муж: Рюгер Иоганнес Якоб
Виттенайм, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.07.1707
Сын: Рюгер Франц
Отец ребёнка: Рюгер Иоганнес Якоб
Виттенайм, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно