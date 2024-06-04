(Мусихина) Евдокия Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мусихина) Евдокия Лукина

(Мусихина) Евдокия Лукина

Место рождения

дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Мусихин Лука Матвеев

Мать: Мусихина Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717

Мы используем куки для улучшения работы сайта.