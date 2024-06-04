(Мусихина) Евдокия Лукина
Место рождениядер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Мусихин Лука Матвеев
Мать: Мусихина Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717