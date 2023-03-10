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Солодовников Николай Павлович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1958

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Солодовников Павел Григорьевич

Мать: Солодовников (Сафрыгин) Валентина Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Сын: Солодовников Сергей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
1998
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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