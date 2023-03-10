Солодовников Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1958
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1980
Сын: Солодовников Сергей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1998
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев