Авдотья Алексеевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Лестеньков Василий АндреевичОколо 1867 г.р.
Дети
Лестеньков Константин Васильевич1895 г.р.
Мария Васильевна Марфа Марфа/Мария Васильевна03.07.1902 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Лестеньков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Лестеньков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
03.07.1902
Дочь: Мария Васильевна Марфа Марфа/Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лестеньков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
02.07.1904
Дочь: Лестенькова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лестеньков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
02.11.1907
Дочь: Лестенькова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лестеньков Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно