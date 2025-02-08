Авдотья Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Алексеевна

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Лестеньков Василий АндреевичОколо 1867 г.р.
Дети
Лестеньков Константин Васильевич1895 г.р.
Мария Васильевна Марфа Марфа/Мария Васильевна03.07.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лестеньков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Лестеньков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Лестеньков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
03.07.1902

Дочь: Мария Васильевна Марфа Марфа/Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лестеньков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
02.07.1904

Дочь: Лестенькова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лестеньков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
02.11.1907

Дочь: Лестенькова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лестеньков Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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