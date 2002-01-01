Кашина (Мельник) Анастасия (Наталья) Макаровна
Место рожденияУкраина, Киевская область, Тетиевский район, с. Скибинцы
Дата рождения1924
Дата смерти?.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Мельник Макар
Мать: Мельник ?
Украина, Киевская область, Тетиевский район, с. Скибинцы
Рождение ребёнка
27.05.1951
Сын: Кашин Григорий
Отец ребёнка: Кашин Григорий Вакулович
Рождение ребёнка
05.12.1956
Сын: Кашин Анатолий
Отец ребёнка: Кашин Григорий Вакулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашин Николай
Отец ребёнка: Кашин Григорий Вакулович
Смерть
?.12.1984
Нижняя Омра
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Нижняя Омра