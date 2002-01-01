Кашина (Мельник) Анастасия (Наталья) Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Мельник) Анастасия (Наталья) Макаровна

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Место рождения

Украина, Киевская область, Тетиевский район, с. Скибинцы

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Мельник Макар

Мать: Мельник ?

Украина, Киевская область, Тетиевский район, с. Скибинцы
Рождение ребёнка
27.05.1951

Сын: Кашин Григорий

Отец ребёнка: Кашин Григорий Вакулович

Рождение ребёнка
05.12.1956

Сын: Кашин Анатолий

Отец ребёнка: Кашин Григорий Вакулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Николай

Отец ребёнка: Кашин Григорий Вакулович

Смерть
?.12.1984
Нижняя Омра
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Нижняя Омра
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