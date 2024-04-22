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Прасковья Ильина (Чна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

До 1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
11.11.1824 ст.

Муж: Иван Варламов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Прасковья Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Варламов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Варламов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Иван Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Варламов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1844
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