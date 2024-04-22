Прасковья Ильина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиДо 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
11.11.1824 ст.
Муж: Иван Варламов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Прасковья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Варламов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Варламов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Иван Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Варламов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1844