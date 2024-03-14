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Любякин Андрей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

14.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Любякин Фёдор Кузьмич

Мать: (Шульгина) Марья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любякин (Любякина) Зинаида

Рождение ребёнка
1951

Сын: Любякин Евгений

Мать ребёнка: Любякин (Любякина) Зинаида

Рождение ребёнка
1953

Сын: Любякин Виталий

Мать ребёнка: Любякин (Любякина) Зинаида

Рождение ребёнка
01.04.1956

Дочь: Шупеник (Любякина) Валентина

Мать ребёнка: Любякин (Любякина) Зинаида

Смерть
14.02.1993

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