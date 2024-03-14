Любякин Андрей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти14.02.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Любякин Фёдор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Любякин Евгений
Мать ребёнка: Любякин (Любякина) Зинаида
Рождение ребёнка
1953
Сын: Любякин Виталий
Мать ребёнка: Любякин (Любякина) Зинаида
Рождение ребёнка
01.04.1956
Дочь: Шупеник (Любякина) Валентина
Мать ребёнка: Любякин (Любякина) Зинаида
Смерть
14.02.1993