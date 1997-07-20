Макеева (Смирнова) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1927
Дата смерти20.07.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1927
Отец: Смирнов Тимофей
Мать: Смирнова Елена
Рождение ребёнка
09.09.1956
Дочь: Медяникова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Макеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
03.06.1963
Дочь: Новикова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Макеев Николай Алексеевич
Пос. Шаврино, Демьяновский район, Кустанайская область, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.1997