Макеева (Смирнова) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Смирнова) Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1927

Дата смерти

20.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1927

Отец: Смирнов Тимофей

Мать: Смирнова Елена

Рождение ребёнка
09.09.1956

Дочь: Медяникова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Макеев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
03.06.1963

Дочь: Новикова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Макеев Николай Алексеевич

Пос. Шаврино, Демьяновский район, Кустанайская область, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Николай Алексеевич

Смерть
20.07.1997
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