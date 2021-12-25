Чесноков Николай Петрович 14.03.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧесноков Николай Петрович

Чесноков Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1947

Дата смерти

25.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1972

Дочь: Чеснокова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Чеснокова Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
19.04.1976

Дочь: Чеснокова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Чеснокова Зоя Васильевна

Смерть
25.12.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.