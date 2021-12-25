Чесноков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1947
Дата смерти25.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1972
Дочь: Чеснокова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Чеснокова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
19.04.1976
Дочь: Чеснокова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Чеснокова Зоя Васильевна
Смерть
25.12.2021