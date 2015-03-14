Распутин Валентин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаспутин Валентин Григорьевич

Распутин Валентин Григорьевич

avatar

Место рождения

Усть-Уда, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

15.03.1937

Дата смерти

14.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Уда, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
С 1937 по 1939
Усть-Уда, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
С 1939
Аталанка, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
По 2015
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
14.03.2015
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close