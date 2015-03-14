Распутин Валентин Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1937
Дата смерти14.03.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937 по 1939
Место жительства
С 1939
Аталанка, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
По 2015
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.2015
Москва, город федерального значения Москва