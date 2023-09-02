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Симонов Алексей Анатольевич
Симонов Алексей Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.1988
Пол
Мужской
Отец
Симонов Анатолий Алексеевич
1953 г.р.
Мать
Симонова (Казакова) Елена Вениаминовна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1988
Отец:
Симонов Анатолий Алексеевич
Мать:
Симонова Елена Вениаминовна
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