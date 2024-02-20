Наумова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимчев Пётр Михайлович
Смерть
Неизвестно