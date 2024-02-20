Наумова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимчев Пётр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимчев Пётр Михайлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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