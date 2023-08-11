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Неяглов Константин Васильевич

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Неяглов ID

Мать: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Военная награда
22.05.1943
стрелок 3 осб 142 оморсбр Воинское звание: курсант Воинская часть: 3 осб 142 оморсбр Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Приказ подразделения от: До 22.05.1943 Издан: ОК АВО Информа... Показать все
Военная награда
31.01.1945
Бывший санинструктор 3-го батальона 142 отдельной морской стрелковой бригады - ныне (янв. 1945 г.) курсант Архангельского военно-пулеметного училища Наградной документ Дата рождения: __.__.1915 Место... Показать все
Смерть
Неизвестно

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