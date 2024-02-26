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Иван Васильев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Около 1715 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Василий Федотов (Ич)

Мать: Дарья Михайлова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Игнатьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Ефим Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Игнатьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Марья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Игнатьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Василий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Игнатьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Крестина Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Игнатьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1800

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