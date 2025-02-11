Сулаков Дмитрий Васильев
мужской, родился До 1853, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Дети
Сулаков Фёдор Дмитриев30.05.1871 г.р.
Сулаков Кирилл Дмитриев07.06.1872 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1871
Мать ребёнка: (Марфа Николаева) Марфа Васильева / Марфа Николаева
Рождение ребёнка
07.06.1872
Мать ребёнка: (Марфа Николаева) Марфа Васильева / Марфа Николаева
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: (Марфа Николаева) Марфа Васильева / Марфа Николаева
Смерть
Неизвестно