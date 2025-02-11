Сулаков Дмитрий Васильев До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Сулаков Дмитрий Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1853, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
(Марфа Николаева) Марфа Васильева / Марфа НиколаеваДо 1853 г.р.
Дети
Сулаков Фёдор Дмитриев30.05.1871 г.р.
Сулаков Кирилл Дмитриев07.06.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Марфа Николаева) Марфа Васильева / Марфа Николаева

Рождение ребёнка
30.05.1871

Сын: Сулаков Фёдор Дмитриев

Мать ребёнка: (Марфа Николаева) Марфа Васильева / Марфа Николаева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.06.1872

Сын: Сулаков Кирилл Дмитриев

Мать ребёнка: (Марфа Николаева) Марфа Васильева / Марфа Николаева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сулаков Николай Дмитриев

Мать ребёнка: (Марфа Николаева) Марфа Васильева / Марфа Николаева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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