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Митин Александр Григорьевич

Место рождения

р.п.Тума, Рязанской обл.

Дата рождения

30.01.1933

Дата смерти

23.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1933

Отец: Митин Григорий Сергеевич

Мать: Митина Фекла Петровна

р.п.Тума, Рязанской обл.
Образование
Между 1952 и 1957
Москва, город федерального значения Москва
Московский институт инженеров водного хозяйства имени В.Р. Вильямса.
Бракосочетание
02.01.1957

Жена: Митина Раиса Алексеевна

г.Рязань
Рождение ребёнка
04.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина Раиса Алексеевна

пос.Победа, Балтачевский р-н, БАССР
Рождение ребёнка
04.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина Раиса Алексеевна

пос.Победа, Балтачевский р-н, БАССР
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Мытищи, Московская область
Место жительства
Неизвестно
г.Мытищи, Московская обл.
Смерть
23.11.2018
Мытищи
Похороны
Неизвестно
прах поделен по завещанию. Одна урна рядом с женой- Р.А Митиной и урна рядом с матерью- Феклой Петровной
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