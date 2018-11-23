Митин Александр Григорьевич
Место рожденияр.п.Тума, Рязанской обл.
Дата рождения30.01.1933
Дата смерти23.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1933
Отец: Митин Григорий Сергеевич
Мать: Митина Фекла Петровна
р.п.Тума, Рязанской обл.
Образование
Между 1952 и 1957
Москва, город федерального значения Москва
Московский институт инженеров водного хозяйства имени В.Р. Вильямса.
Бракосочетание
02.01.1957
Жена: Митина Раиса Алексеевна
г.Рязань
Рождение ребёнка
04.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митина Раиса Алексеевна
пос.Победа, Балтачевский р-н, БАССР
Рождение ребёнка
04.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митина Раиса Алексеевна
пос.Победа, Балтачевский р-н, БАССР
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Мытищи, Московская область
Место жительства
Неизвестно
г.Мытищи, Московская обл.
Смерть
23.11.2018
Мытищи
Похороны
Неизвестно
прах поделен по завещанию. Одна урна рядом с женой- Р.А Митиной и урна рядом с матерью- Феклой Петровной