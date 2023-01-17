Шарнина (Блинова Вероятно) Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1894 ст.
Рождение ребёнка
06.06.1897
Дочь: Шернина Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Шарнин Сергей Иванович
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
Около 1898