Шарнина (Блинова Вероятно) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарнина (Блинова Вероятно) Клавдия Павловна

Шарнина (Блинова Вероятно) Клавдия Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1894 ст.

Муж: Шарнин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1897

Дочь: Шернина Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Шарнин Сергей Иванович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
Около 1898
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close