Варлам Васильев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Василий Алексеев (Ич)
Мать: Анна Панкратьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Сидорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Мавра Варламова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Сидорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Иван Варламов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Сидорова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Кирил Варламов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Сидорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Федор Варламов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Сидорова (Вна)
Смерть
1824