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Варлам Васильев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Жена

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Василий Алексеев (Ич)

Мать: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Сидорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Мавра Варламова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Сидорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Иван Варламов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Сидорова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Кирил Варламов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Сидорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Федор Варламов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Сидорова (Вна)

Смерть
1824

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