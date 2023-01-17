Сараева Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1907
Дочь: Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Сараев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Сараев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
10.04.1913
Дочь: Александра (Шура) Афанасьевна
Отец ребёнка: Сараев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
24.07.1915
Сын: Сараев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Сараев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: Семенова Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Сараев Афанасий Степанович
Смерть
Неизвестно