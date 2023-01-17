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Сараева Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1907

Дочь: Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Сараев Афанасий Степанович

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сараев Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Сараев Афанасий Степанович

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1913

Дочь: Александра (Шура) Афанасьевна

Отец ребёнка: Сараев Афанасий Степанович

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1915

Сын: Сараев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Сараев Афанасий Степанович

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: Семенова Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Сараев Афанасий Степанович

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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