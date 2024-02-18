Чеснокова Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова Александра Сергеевна

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Место рождения

Гусево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

21.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Семен Евтихиевич

Рождение ребёнка
26.07.1905

Дочь: Ярославцева (Чеснокова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Чесноков Василий

Гусево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1921

Сын: Иванов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Иванов Семен Евтихиевич

Рождение ребёнка
17.04.1923

Сын: Иванов Лев Семенович

Отец ребёнка: Иванов Семен Евтихиевич

Смерть
21.12.1974

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