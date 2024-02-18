Чеснокова Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти21.12.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1905
Дочь: Ярославцева (Чеснокова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Чесноков Василий
Рождение ребёнка
23.04.1921
Отец ребёнка: Иванов Семен Евтихиевич
Рождение ребёнка
17.04.1923
Сын: Иванов Лев Семенович
Отец ребёнка: Иванов Семен Евтихиевич
Смерть
21.12.1974