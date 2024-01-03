Артамон Климов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Клим Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Ермолай Артамонов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1675
Дочь: Анна Артамонова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Евстафий Артамонов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1704
Сын: Борис Артамонов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно