Артамон Климов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамон Климов

Артамон Климов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1709 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Клим Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Ермолай Артамонов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1675

Дочь: Анна Артамонова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Евстафий Артамонов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1704

Сын: Борис Артамонов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.