Мокин Сергей Ильдусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокин Сергей Ильдусович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1967

Отец: Мокин Ильдус Зиннатович

Мать: Мокина Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
02.02.1990

Сын: Мокин Лев Сергеевич

Мать ребёнка: Мокина Татьяна

Рождение ребёнка
22.08.2006

Дочь: Мокина Любава Сергеевна

Мать ребёнка: Малятова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малятова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокина Татьяна

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