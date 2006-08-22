Мокин Сергей Ильдусович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1967
Отец: Мокин Ильдус Зиннатович
Мать: Мокина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
02.02.1990
Сын: Мокин Лев Сергеевич
Мать ребёнка: Мокина Татьяна
Рождение ребёнка
22.08.2006
Дочь: Мокина Любава Сергеевна
Мать ребёнка: Малятова Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокина Татьяна