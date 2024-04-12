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Верховский Дмитрий Михайлович
Верховский Дмитрий Михайлович
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Древо
Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
1833
Дата смерти
1834
Пол
Мужской
Отец
Верховский Михаил Иванович
1781 г.р.
Мать
Верховская (von Toll) Ольга Карловна
1803 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Верховский Михаил Иванович
Мать:
Верховская Ольга Карловна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Смерть
1834
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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