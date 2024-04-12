Верховский Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховский Дмитрий Михайлович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Верховский Михаил Иванович

Мать: Верховская Ольга Карловна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1834
Кострома, город Кострома, Костромская область
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