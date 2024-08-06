(Кучукбаева) Зияда Мухаматулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исмагилов Мухаматулла
Мать: Исмагилова Назминиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаврова (Кучукбаева) Зайтуна Рахимовна
Отец ребёнка: Кучукбаев Рахим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучукбаев Мидхат Рахимович
Отец ребёнка: Кучукбаев Рахим
Рождение ребёнка
02.07.1954
Дочь: Тимганова (Кучукбаева) Сакина Рахимовна
Отец ребёнка: Кучукбаев Рахим
Куземьярово, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно