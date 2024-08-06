(Кучукбаева) Зияда Мухаматулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кучукбаева) Зияда Мухаматулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исмагилов Мухаматулла

Мать: Исмагилова Назминиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаврова (Кучукбаева) Зайтуна Рахимовна

Отец ребёнка: Кучукбаев Рахим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучукбаев Мидхат Рахимович

Отец ребёнка: Кучукбаев Рахим

Рождение ребёнка
02.07.1954

Дочь: Тимганова (Кучукбаева) Сакина Рахимовна

Отец ребёнка: Кучукбаев Рахим

Куземьярово, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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