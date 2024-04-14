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Крылова Матрена Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Крылова) Матрена Дементьевна

Отец ребёнка: Крылов Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Крылова) Прасковья Дементьевна

Отец ребёнка: Крылов Дементий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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