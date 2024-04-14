Крылова Матрена Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Крылова) Матрена Дементьевна
Отец ребёнка: Крылов Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Крылова) Прасковья Дементьевна
Отец ребёнка: Крылов Дементий Григорьевич
Смерть
Неизвестно