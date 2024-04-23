Матрена Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клешнин Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клешнин Николай Иванович

Отец ребёнка: Клешнин Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клешнин Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клешнин Иван Осипович

Рождение ребёнка
14.09.1900

Сын: Клешнин Семен Иванович

Отец ребёнка: Клешнин Иван Осипович

Смерть
Неизвестно

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