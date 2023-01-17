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Ерошенко Андрей Максимович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1890 г.р.

Мать

До 1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Ерошенко Максим

Мать: Ерошенко Агафия Сер.

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 15.07.1941
Род войск: Войска связи Воинское звание: Сержант Призван 15.07.1941 года Илекским РВК. В 1941 году служил на Украине. Служил в звании рядового связистом во второй учебной роте в 206 запасном учебном с... Показать все
Смерть
Неизвестно
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