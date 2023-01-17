Ерошенко Андрей Максимович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Ерошенко Максим
Мать: Ерошенко Агафия Сер.
Военная служба
С 15.07.1941
Род войск: Войска связи Воинское звание: Сержант Призван 15.07.1941 года Илекским РВК. В 1941 году служил на Украине. Служил в звании рядового связистом во второй учебной роте в 206 запасном учебном с... Показать все
Смерть
Неизвестно