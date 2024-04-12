Сергеев Алексей Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Сергеев Варфоломей Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сергеев Леонтий Алексеевич
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1796
Сын: Сергеев (в Бегах С 1829) Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Сергеев (в Бегах С 1829) Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Ефросинья
Смерть
1820