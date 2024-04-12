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Сергеев Алексей Варфоломеевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Сергеев Варфоломей Яковлевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сергеев Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: Ефросинья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сергеев Конон Алексеевич

Мать ребёнка: Ефросинья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Сергеев (в Бегах С 1829) Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Ефросинья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Сергеев (в Бегах С 1829) Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ефросинья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сергеев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ефросинья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1820
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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