Моров Петр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Морова) Галина Петровна
Мать ребёнка: Морова (Курбатова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моров Борис Петрович
Мать ребёнка: Морова (Курбатова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морова (Курбатова) Татьяна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1931
Мать ребёнка: Морова (Курбатова) Татьяна Павловна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно