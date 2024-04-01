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Моров Петр Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Морова) Галина Петровна

Мать ребёнка: Морова (Курбатова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моров Борис Петрович

Мать ребёнка: Морова (Курбатова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Морова (Курбатова) Татьяна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1931

Сын: Моров Александр Петрович

Мать ребёнка: Морова (Курбатова) Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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