Булич Николай Никитич
Место рождения
Дата рождения15.02.1824
Дата смерти05.06.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1828 по 1835
Киев, Украина
Место жительства
С 1835 по 1857
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1860 по 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.06.1895
Русский Юрткуль, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область