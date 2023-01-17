Булич Николай Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булич Николай Никитич

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

15.02.1824

Дата смерти

05.06.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
С 1828 по 1835
Киев, Украина
Место жительства
С 1835 по 1857
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1860 по 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.06.1895
Русский Юрткуль, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
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