Бяков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бяков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1635

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1635

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бяков Трифон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1653

Сын: Бяков Терентий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи: Переписная книга Яренского уезда 1678 г. Информация взята из книги Н.П. Воскобойниковой и М.А. Мацук "Документы по истории народа кома. Писцовая и переписные ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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