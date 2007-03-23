Пшеничникова (Павлова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничникова (Павлова) Мария Александровна

Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

12.06.1908

Дата смерти

23.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1908

Отец: Павлов Александр

Мать: Павлова Елена

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.08.1929

Дочь: Можаева Галина Александровна

Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.04.1932

Сын: Пшеничников Юрий Александрович

Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Пшеничников Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Пшеничников Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Пшеничников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
23.03.2007
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
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