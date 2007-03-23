Пшеничникова (Павлова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения12.06.1908
Дата смерти23.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1908
Отец: Павлов Александр
Мать: Павлова Елена
Рождение ребёнка
10.08.1929
Дочь: Можаева Галина Александровна
Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович
Рождение ребёнка
01.04.1932
Сын: Пшеничников Юрий Александрович
Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Пшеничников Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Пшеничников Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1946
Сын: Пшеничников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Пшеничников Александр Никонорович
Рождение ребёнка
20.11.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
23.03.2007