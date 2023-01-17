Островский Аркадий (Авраам) Ильич
Место рождения
Дата рождения25.02.1914
Дата смерти18.09.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1914 по 1927
Место жительства
С 1927 по 1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948 по 1967
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.09.1967
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край