Островский Аркадий (Авраам) Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островский Аркадий (Авраам) Ильич

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

25.02.1914

Дата смерти

18.09.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
С 1914 по 1927
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
С 1927 по 1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948 по 1967
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.09.1967
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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