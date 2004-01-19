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Сергеев Даниил Петрович
Сергеев Даниил Петрович
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Место рождения
Киров
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
19.01.2004
Пол
Мужской
Отец
Сергеев Пётр Олегович
1980 г.р.
Мать
Сергеева Анастасия Анатольевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.2004
Отец:
Сергеев Пётр Олегович
Мать:
Сергеева Анастасия Анатольевна
Киров
, город Киров, Кировская область
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