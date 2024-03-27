Булатов Нурулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Нурулла

Место рождения

д.Биябаш РТ

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиуллина Гулькабира

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиуллина Гулькабира

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиуллина Гулькабира

Рождение ребёнка
23.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиуллина Гулькабира

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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