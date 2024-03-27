Булатов Нурулла
Место рожденияд.Биябаш РТ
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
23.02.1942
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно