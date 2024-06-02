Федюкина Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Федюкин Дементий Кузьмич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Федюкин Дементий Кузьмич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Федюкина) Марфа Дементьевна
Отец ребёнка: Федюкин Дементий Кузьмич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Федюкин Дементий Кузьмич
Смерть
Неизвестно