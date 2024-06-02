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Федюкина Ирина Михайловна

Место рождения

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федюкин Дементий Кузьмич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Федюкин Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Федюкин Дементий Кузьмич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Федюкин Ефим Дементьевич

Отец ребёнка: Федюкин Дементий Кузьмич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Федюкина) Марфа Дементьевна

Отец ребёнка: Федюкин Дементий Кузьмич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Федюкин Петр Дементьевич

Отец ребёнка: Федюкин Дементий Кузьмич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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