Талдыкина Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1911 ст.

Сын: Талдыкин Иван

Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1913 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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