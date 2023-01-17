Талдыкина Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1911 ст.
Сын: Талдыкин Иван
Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1913 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Талдыкин Григорий Васильевич
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно