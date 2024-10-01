Пастухов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пастухов Платон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Иулитта

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пастухов Иван

Мать ребёнка: Пастухова Иулитта

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пастухова Анна

Мать ребёнка: Пастухова Иулитта

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Рогожникова (Пастухова) Ирина

Мать ребёнка: Пастухова Иулитта

Рождение ребёнка
1854

Сын: Пастухов Степан

Мать ребёнка: Пастухова Иулитта

Смерть
Неизвестно

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