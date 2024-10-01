Пастухов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Пастухов Платон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пастухова Иулитта
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пастухов Иван
Мать ребёнка: Пастухова Иулитта
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пастухова Анна
Мать ребёнка: Пастухова Иулитта
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Рогожникова (Пастухова) Ирина
Мать ребёнка: Пастухова Иулитта
Рождение ребёнка
1854
Сын: Пастухов Степан
Мать ребёнка: Пастухова Иулитта
Смерть
Неизвестно