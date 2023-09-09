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- Надежда Петровна

Место рождения

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

11.09.1898 ст.

Дата смерти

21.03.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

До 1875 г.р.

Мать

До 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1898 ст.

Отец: - Пётр Иванович

Мать: - Мария Александровна

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.126-127 (Рождение №-57ж)
Крещение
13.09.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Аристарх Феофилактович - крестьянин из д.Слеповское Крёстная мать: Матрёна Прокопьевна - крестьянская жена из д.Ивакино
Смерть
21.03.1901 ст.
Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ребёнок в 2 года (от простуды)
Похороны
23.03.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.83-84 (Умершие №-13ж)

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