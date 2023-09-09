- Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения11.09.1898 ст.
Дата смерти21.03.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1898 ст.
Отец: - Пётр Иванович
Мать: - Мария Александровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.126-127 (Рождение №-57ж)
Крещение
13.09.1898 ст.
Крёстный отец: Аристарх Феофилактович - крестьянин из д.Слеповское Крёстная мать: Матрёна Прокопьевна - крестьянская жена из д.Ивакино
Смерть
21.03.1901 ст.
Ребёнок в 2 года (от простуды)
Похороны
23.03.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.83-84 (Умершие №-13ж)