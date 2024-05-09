Щукина Надежда Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щукин Петр Матвеевич

Широкогорьковский сельсовет
Рождение ребёнка
09.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щукин Петр Матвеевич

Верхний Калаус, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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