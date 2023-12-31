Канбарова Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиДо 1851
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Петр
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Канбаров Иван Филипов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ерина
Отец ребёнка: Канбаров Иван Филипов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Канбаров Иван Филипов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Канбаров Иван Филипов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Канбаров Иван Филипов
с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1851
с. Пушкарская слобода