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Канбарова Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

До 1851

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Канбаров Феодор Иванов

Отец ребёнка: Канбаров Иван Филипов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ерина

Отец ребёнка: Канбаров Иван Филипов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Канбаров Иван Филипов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1829

Сын: Камбаров Барис Иванов

Отец ребёнка: Канбаров Иван Филипов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1834

Сын: Камбаров Павел Иванов

Отец ребёнка: Канбаров Иван Филипов

с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канбаров Иван Филипов

Смерть
До 1851
с. Пушкарская слобода
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