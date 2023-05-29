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Ранеткина Фекла Ивановна

Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.09.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Между 1787 и 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1814 ст.

Отец: Ранеткин Иван Иванович

Мать: Ранеткина Меланья Степановна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф. 18. Оп.3. Д. 80 МК по г. Угличу и уезду за 1814 год.
Крещение
20.09.1814 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемником была той же деревни Степана Тарасова дочь Наталья ф. 18. Оп.3. Д. 80 МК по г. Угличу и уезду за 1814 год.
Место жительства
1821 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 6 лет Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Место жительства
1831 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 16 лет. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1831
Смерть
Неизвестно

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