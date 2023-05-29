Ранеткина Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.09.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1814 ст.
ф. 18. Оп.3. Д. 80 МК по г. Угличу и уезду за 1814 год.
Крещение
20.09.1814 ст.
Восприемником была той же деревни Степана Тарасова дочь Наталья ф. 18. Оп.3. Д. 80 МК по г. Угличу и уезду за 1814 год.
Место жительства
1821 ст.
Возраст - 6 лет Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Место жительства
1831 ст.
Возраст - 16 лет. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1831
Смерть
Неизвестно