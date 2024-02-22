Беломытцев Неизв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеломытцев Неизв.

Беломытцев Неизв.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беломытцева Агриппина

Мать ребёнка: Беломытцева Неизв.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беломытцева Аксинья

Мать ребёнка: Беломытцева Неизв.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беломытцева Клавдия

Мать ребёнка: Беломытцева Неизв.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беломытцева Матрена

Мать ребёнка: Беломытцева Неизв.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беломытцева Неизв.

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.