(Лётова) Наталья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1903
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Лётов Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов
ф.2129, оп. 1, д. 82 (1915) | Метрическая книга Сергиевской церкви с. Ивановское за 1915 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1915