(Лётова) Наталья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лётова) Наталья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1903

Муж: Лётов Тимофей Федотов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Лётов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лётов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лётов Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.2129, оп. 1, д. 82 (1915) | Метрическая книга Сергиевской церкви с. Ивановское за 1915 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Лётов Тимофей Федотов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1915
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