Крылов Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1951
Дочь: Привезенцева (Крылова) Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Крылова (Шестопалова) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно