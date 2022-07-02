Крылов Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Евгений Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова (Шестопалова) Мария Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1951

Дочь: Привезенцева (Крылова) Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Крылова (Шестопалова) Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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