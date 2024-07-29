Грыжин Никита Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грыжин Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1895
Мать ребёнка: не указана
26.11.1895 крещение в церкви Св. Николая Чудотворца в селе Домодедово. Крестные: Михаил Яковлевич Грыжин, д. Ворыпаево. Екатерина Петровна, д. Гривна, Добрянская волость.