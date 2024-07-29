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Грыжин Никита Яковлевич

Место рождения

Ворыпаево, Подольск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грыжин Яков

Мать: не указана

Ворыпаево, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грыжина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
25.11.1895

Сын: Грыжин Николай Никитович

Мать ребёнка: не указана

Ворыпаево, Подольск, Московская область
26.11.1895 крещение в церкви Св. Николая Чудотворца в селе Домодедово. Крестные: Михаил Яковлевич Грыжин, д. Ворыпаево. Екатерина Петровна, д. Гривна, Добрянская волость.

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