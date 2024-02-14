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(Сабирова) Хадича

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтияров Шарафетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нурмухаметов Султан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Султанова) Ильхамия

Отец ребёнка: Нурмухаметов Султан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Султанова) Рушания

Отец ребёнка: Нурмухаметов Султан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Азат

Отец ребёнка: Нурмухаметов Султан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Шаукат

Отец ребёнка: Нурмухаметов Султан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Рустам

Отец ребёнка: Нурмухаметов Султан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нурмухаметов Султан

Смерть
Неизвестно

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