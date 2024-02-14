(Сабирова) Хадича
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтияров Шарафетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нурмухаметов Султан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Султанова) Ильхамия
Отец ребёнка: Нурмухаметов Султан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Султанова) Рушания
Отец ребёнка: Нурмухаметов Султан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Азат
Отец ребёнка: Нурмухаметов Султан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Шаукат
Отец ребёнка: Нурмухаметов Султан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Рустам
Отец ребёнка: Нурмухаметов Султан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нурмухаметов Султан
Смерть
Неизвестно