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Копылов Александр Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1930

Дата смерти

07.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1930

Отец: Копылов Денис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
19.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
05.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
05.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
06.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
01.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
27.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
13.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Агриппина Павловна

Смерть
07.10.1983

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