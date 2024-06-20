Копылов Александр Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1930
Дата смерти07.10.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1930
Отец: Копылов Денис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1953
Рождение ребёнка
05.07.1955
Рождение ребёнка
05.12.1956
Рождение ребёнка
06.03.1959
Рождение ребёнка
01.08.1960
Рождение ребёнка
27.04.1963
Рождение ребёнка
13.02.1973
Смерть
07.10.1983