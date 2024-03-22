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Прокопий Иванов

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

22.02.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1804 ст.

Отец: Иван Харлампиев

Мать: Ирина Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Ивана Харлампиева с женою его Ириной Харлампиевой родился сын. Ему же имя наречено Прокопий. Крещен 23-го дня. Восприимниками были той же деревни к... Показать все
Бракосочетание
21.02.1820 ст.

Жена: Параскева Мортимьянова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трещалинки крестьянской сын Прокопий Иванов 16-ть лет вотчины тогож Удельного ведомства и деревни Трищелинки с крестьянской дочерью девицей Параскевой Мортимияновую 16-ти л... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1820 ст.

Сын: Степан Прокопиев

Мать ребёнка: Параскева Мортимьянова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищеленки у крестьянина Прокопия Иванова с женой его Параскевою Мортемияновою родился сын ему же имя наречено Степан. Крещен 12-го дня. Восприемники были той же деревни кр... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Дочь: Татьяна Прокопиева

Мать ребёнка: Параскева Мортимьянова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1825 ст.

Сын: Петр Прокопиев

Мать ребёнка: Параскева Мортимьянова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Прокопия Иванова с женою его Параскевою Мартимьяновую родился сын. Ему же имя наречено Петр. Восприимниками были той же деревни крестьянский сын Ан... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1829 ст.

Дочь: Татьяна Прокопиева

Мать ребёнка: Параскева Мортимьянова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Прокопия Иванова с женою его Параскевою Мартимьяновую родися дочь. Ей же имя наречено Татьяна. Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокор... Показать все
Смерть
Неизвестно
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