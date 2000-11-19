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Сухинина Марина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2000

Отец: Сухинин Леонид Владимирович

Мать: Кашина Любовь Филипповна

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